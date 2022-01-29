موت خامنئي يتصدر شاشة التلفزيون الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يعيش الإعلام الإيراني صدمة كبيرة بعد اختراق التلفزيون الرسمي، ونشر صور المرشد الأعلى مذيلة بعبارة (الموت لخامنئي)، أعلن المجلس الوطني للمقاومة المعارض أمس، تعرضه منذ عدة أيام لهجوم الكتروني مكثف تشنه السلطات في طهران.

وقال المجلس في بيان «إن الهجمات الهستيرية للجيش الالكتروني التابع للحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية على موقع منظمة «مجاهدي خلق» الالكتروني بدأت في الخامسة من مساء الخميس الماضي وهي مستمرة.

وأضاف «وقع الهجوم الرابع والأعنف ظهر يوم 28 يناير بقوة 2.2 مليون هجمة في الثانية، وكان الغرض هو إيقاف وإزالة خادم الموقع»، مشيرا إلى أن جميع الهجمات قد باءت بالفشل، وتم صدها وإحباطها من قبل مهندسي وخبراء اتصالات المقاومة الإيرانية.

وأكد البيان أن «المقاومة الإيرانية تدين بشدة الإرهاب والقرصنة الالكترونية السيبرانية الفاشية في إيران، وتدعو الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب السيبراني ومنع محاولات النظام الديني المنظمة والمنهجية للحيلولة دون وصول أصوات حرة».

وكان المجلس أعلن قبل يومين، أن أنصاره نفذوا هجوما الكترونيا استهدف قنوات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية وتمكنوا لفترة وجيزة من عرض لقطات مؤيدة للمعارضة ومنددة بالمرشد علي خامنئي، وأكد التلفزيون الإيراني أنه كان ضحية اختراق استمر عشر ثوان فقط يتم الآن التحقيق بشأنه.

ووفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعترضت برامج التلفزيون الإيراني المعتادة لقطات لمسعود رجوي مؤسس منظمة «مجاهدي خلق» وزوجته مريم رجوي التي تقود «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» في باريس، الذي يعد الجناح السياسي للمنظمة، كما شاهد الإيرانيون صورا مشطوبة لخامنئي ترافقت مع تسجيل صوتي لشعار «مرق با خامنئي» أو «الموت لخامنئي».

وصرح متحدث باسم «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن «العديد من محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام بثت هذه الشعارات»، مشيرا إلى أن سبع إذاعات وقنوات على الأقل تعرضت للاختراق بهذه الطريقة والعديد غيرها تعرض للتشويش، وأضاف: «يبدو أن أنصار منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة داخل الإذاعة والتلفزيون الرسميين قاموا بهذا العمل».

ونقلت وكالة «إيسنا» للأنباء عن المساعد الفني لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رضا علي دادي قوله «إن القيام بهذا الهجوم الالكتروني عمل معقد للغاية»، وأضاف «إنه يجري التحقيق في الهجوم، معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تفاصيل سبب الاختراق والمدى الذي بلغه «في أقرب وقت ممكن».

ولم يذكر التلفزيون الإيراني الرسمي مسعود ومريم رجوي في تقريره عن الواقعة، لكنه اعترف بظهور لقطات تم بثها لـ»قادة المنافقين»، التسمية التي يطلقها على «مجاهدي خلق».

وكانت منظمة مجاهدي خلق في البداية مؤيدة للثورة التي أطاحت بالشاه عام 1979، قبل أن تصطدم بالحكام الجدد للبلاد، وتفترق عنهم لتدعم العراق في حربه ضد إيران ويتم تحميلها أيضا مسؤولية سلسلة هجمات في أوائل الثمانينيات بينها واحد أصيب فيه خامنئي.