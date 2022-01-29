شكرا لقرائتكم خبر اشتباه في إعدام طالبان وداعش 100 أفغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 100 جريمة إعدام خارج نطاق القضاء لموظفين حكوميين سابقين، منذ استيلاء طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

وجاء في تقرير داخلي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمجلس الأمن الدولي، أنه تردد أن أكثر من ثلثي جرائم القتل ارتكبتها السلطات الفعلية أو جهات تابعة لها.

ووفقا للتقرير، يشتبه في ارتكاب عناصر من تنظيم داعش أكثر من 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء.