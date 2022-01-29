شكرا لقرائتكم خبر اشتباه في إعدام طالبان وداعش 100 أفغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء في تقرير داخلي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمجلس الأمن الدولي، أنه تردد أن أكثر من ثلثي جرائم القتل ارتكبتها السلطات الفعلية أو جهات تابعة لها.
ووفقا للتقرير، يشتبه في ارتكاب عناصر من تنظيم داعش أكثر من 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباه في إعدام طالبان وداعش 100 أفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.