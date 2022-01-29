منظمة عالمية تدق ناقوس الخطر بسبب صافر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، «إن التحذير الذي أطلقته منظمة السلام الأخضر الدولية بشأن التهديد الذي تمثله ناقلة النفط المتهالكة صافر على ملايين المدنيين في اليمن، والدول المطلة على البحر الأحمر، يعيد دق ناقوس الخطر من تزايد احتمالات وقوع واحدة من أخطر كوارث الانسكاب النفطي في تاريخ البشرية.

وأوضح أن التقرير أكد أن التسرب النفطي سيؤثر على إمدادات المساعدات الغذائية لما يصل إلى 8.4 ملايين شخص في اليمن، وانقطاع إمدادات مياه الشرب لنحو 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أن مصايد الأسماك اليمنية ستغلق وستدمر النظم البيئية في البحر الأحمر.

وانتقد وزير الإعلام اليمني، تجاهل المجتمع الدولي التحذيرات الصادرة عن منظمات متخصصة وخبراء من تزايد احتمالات التسرب النفطي للناقلة، والآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية الناجمة عنه، كما اتهمه بالتقاعس عن ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي.

وحمل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة صافر، نتيجة استمرارها في تقويض كل الجهود والتفاهمات.

على صعيد آخر، تواصل قوات الجيش وألوية العمالقة تقدمها في أكثر من جبهة بمحافظتي مأرب والبيضاء، وقال بيان لقوات الجيش والعمالقة «إنها تمكنت من تحرير عدة مناطق في محافظتي مأرب والبيضاء خلال معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقتي نجد والحجلا الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة بمحافظة مأرب، وأن قوات الجيش تمكنت أيضا من تحرير منطقة غرابة أعلى وادي النحر بمديرية ناطع شرق البيضاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثي في محافظة تعز، استهدفت منطقة الصراهم، ما أدى إلى تدمير رشاش 14.5 ومقتل وجرح 9 من عناصر الحوثيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأضاف «إن الاستهدافات في مأرب دمرت 16 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 70 عنصرا منها. إلى ذلك قتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في هجوم بصاروخ باليستي حوثي على أحد الأحياء السكنية بمحافظة شبوة، واعترفت ميليشيات الحوثي بأنها شنت هجوما باليستيا على مديرية حي سكني بمديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة، وقال متحدث الميليشيات العسكري المدعو يحيى سريع «إن جماعته استهدفت بصاروخ باليستي منطقة الصفحة بمديرية عسيلان».

مشاهدات يمنية:

• 14 صحفيا يمنيا لا يزالون قيد الاحتجاز في مختلف أنحاء اليمن، وجماعة الحوثي تواصل احتجاز الصحفيين لاستخدامهم كورقة مساومة.

• اليمن يحتل المرتبة 169 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أنشأته «مراسلون بلا حدود» في عام 2021.

• مقتل طفلين ومواطن بألغام حوثية في الحديدة.

• تشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أزمة وقود خانقة وزياة كبيرة في أسعاره.

• اليونيسف: وضع أطفال اليمن بات جحيما لا يطاق.