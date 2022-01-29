شكرا لقرائتكم خبر بنس: انفصلت عن ترمب وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب «إنه لم يتحدث مع الرئيس السابق منذ الصيف الماضي وأن كلا منهما سلك طريقا منفصلا منذ ذلك الحين».

وقال للمذيع جيسي واترز على شبكة «فوكس نيوز» في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي «إن يوم 6 يناير كان صعبا، لقد كان يوما مأساويا في حياة الأمة.. أعرف أنني قمت بواجبي وفقا لدستور الولايات المتحدة».

وأضاف بنس «لقد جلست أنا والرئيس في الأيام التي أعقبت ذلك، وتحدثنا عن الأمر، وقمنا بتوضيح الأمر، وانفصلنا بشكل ودي».