شكرا لقرائتكم خبر بنس: انفصلت عن ترمب وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال للمذيع جيسي واترز على شبكة «فوكس نيوز» في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي «إن يوم 6 يناير كان صعبا، لقد كان يوما مأساويا في حياة الأمة.. أعرف أنني قمت بواجبي وفقا لدستور الولايات المتحدة».
وأضاف بنس «لقد جلست أنا والرئيس في الأيام التي أعقبت ذلك، وتحدثنا عن الأمر، وقمنا بتوضيح الأمر، وانفصلنا بشكل ودي».
كانت هذه تفاصيل خبر بنس: انفصلت عن ترمب وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.