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بنس: انفصلت عن ترمب وديا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب «إنه لم يتحدث مع الرئيس السابق منذ الصيف الماضي وأن كلا منهما سلك طريقا منفصلا منذ ذلك الحين».

وقال للمذيع جيسي واترز على شبكة «فوكس نيوز» في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي «إن يوم 6 يناير كان صعبا، لقد كان يوما مأساويا في حياة الأمة.. أعرف أنني قمت بواجبي وفقا لدستور الولايات المتحدة».

وأضاف بنس «لقد جلست أنا والرئيس في الأيام التي أعقبت ذلك، وتحدثنا عن الأمر، وقمنا بتوضيح الأمر، وانفصلنا بشكل ودي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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