صور.. محافظ المنيا يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في العدوة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بقرى مركز العدوة.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي جهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

تابع المحافظ، نسب ومعدلات التنفيذ بقرى مركز العدوة، إذ شملت الجولة المرور على الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر المغربي والتي تقدر تكلفتها بحوالي 120 مليون جنيه، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الشامل وكذلك المجمع الزراعي بقرية بني عامر.

تفقد القاضي، الأعمال الإنشائية لتطوير وحدة الإسعاف الملحقة بمستشفى حميات العدوة، وتابع الأعمال الإنشائية وتوسعة مدرسة صفانية للتعليم الأساسي بإجمالي 33 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وكذلك إنشاء توسعة مدرسة صفانية للتعليم الأساسي بإجمالي 11 فصلا بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بصفانية وأعمال إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية بتكلفة 16 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه يجرى العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يجري الإنتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.