كلب يعقر 6 أطفال في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 6 أطفال بجروح متفرقة في الجسم، اليوم السبت، إثر عقر كلب ضال لهم في قرية بني محمديات الشهابية بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " شرين.أ.م" 13 عامًا، و"أدهم.ح.م" 4 أعوام، و"مكاريوس.م.ب" 4 أعوام، و"رنيا.ج.ع" 12 عامًا، و"محمد.ع" 13 عامًا، و"يسا.ي.ص" 8 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.