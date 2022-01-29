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كلب يعقر 6 أطفال في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 6 أطفال بجروح متفرقة في الجسم، اليوم السبت، إثر عقر كلب ضال لهم في قرية بني محمديات الشهابية بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " شرين.أ.م" 13 عامًا، و"أدهم.ح.م" 4 أعوام، و"مكاريوس.م.ب" 4 أعوام، و"رنيا.ج.ع" 12 عامًا، و"محمد.ع" 13 عامًا، و"يسا.ي.ص" 8 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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