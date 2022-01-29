السفارة الأمريكية تعلن تنظيم دورة تدريبية حول التحديات والأحداث العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة، إن هناك فرصة أمام الشباب المصري للتواصل مع أقرانهم الأمريكيين والإقليميين.

وأضافت السفارة الأمريكية، في بيان لها عبر صفحتها الموثقة في "فيسبوك" أن وزارة الخارجية الأمريكية ترعى برنامج "دوائر عالمية" - عبر الإنترنت، للنقاش حول التحديات والأحداث العالمية الحالية.

وحددت السفارة الأمريكية شروط الالتحاق بالدورة، والتي جاءت كالتالي:

- يجب أن يكون عمر المتقدمين من 18 إلى 35 سنة.

- يحصل المشاركون على شهادة إتمام الدورة.

-يتمتعون بإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الخريجين، ويبنون مهارات مهمة.

وتبدأ الدورة التالية من 14 إلى 25 فبراير وتركز على "مستقبل العلاقات الاجتماعية في العالم المتنوع".

ويمكن التقديم في موعد أقصاه 30 يناير، من خلال الرابط التالي:

https://soliya.net/global-circles