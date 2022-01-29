السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار بغداد

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة. وأكدت الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب. وشددت على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته. وجددت الخارجية وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.



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