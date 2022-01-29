وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يتوجهان إلى أوكرانيا في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 06:03 مساءً - منذ ساعتين

وأضاف الوزير الفرنسي في تغريدة على تويتر اليوم السبت: “مع أنالينا بيربوك، سأسافر إلى أوكرانيا يومي 7 و 8 فبراير”.

وأعلن لودريان عزمه زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقد في منتصف شهر يناير في فرنسا.

وتابع الوزير الفرنسي: “اليوم أكدت لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، دعمنا الكامل وتضامننا مع أوكرانيا. سنواصل جهودنا، بما في ذلك ضمن صيغة نورماندي [ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا]، لتهدئة التوتر”.

مساء أمس الجمعة، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر الهاتف، العمل ضمن رباعية النورماندي.

وقبل ساعات قليلة من ذلك، أجرى ماكرون محادثات بالهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.