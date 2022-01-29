شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسلم ليبيا معدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت وزارة الداخلية الليبية معدات جديدة من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة 42 مليون يورو، وتتمثل في «ورشة متنقلة للصيانة وقطع غيار للقوارب ومكاتب إدارية متنقلة».

وذكرت وكالة «نوفا» الايطالية للأنباء، الخميس، أن عملية التسليم جاءت في في إطار المشروع الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا»، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الإيطالية، وأوضحت أن المشروع يتلقى تمويلًا من «الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ».

وأشارت الوكالة إلى أن المعدات شملت ورشة صيانة ومكاتب متنقلة وقطع بحرية كدعم لوجستي لأنشطة الإنقاذ في سياق مهام البحث والإنقاذ في البحر، وجرى تسليمها إلى الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية.