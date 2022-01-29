ما هي التطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من البيانات على هاتفك؟

لندن: من المرجح أن لديك الكثير من التطبيقات على هاتفك، ولكن ما مقدار البيانات التي تقوم هذه التطبيقات بامتصاصها أثناء استخدامك لها؟

تعتمد الإجابة، بالطبع، على مقدار استخدامك للتطبيقات المذكورة. ولكن حتماً، فإن تلك الرموز الصغيرة على شاشتك الرئيسية تلتهم مقداراً كبيراً من البيانات بطريقة أو بأخرى.

قررت شركة بيع الهواتف المحمولة الرائدة "باي موبايلز"، النظر في هذا الموضوع وتجميع بعض الإحصائيات المفيدة، حيث اكتشفت متوسط وقت الاستخدام للعديد من التطبيقات الأكثر شيوعًا ثم قامت بإحصاء مقدار البيانات التي تستهلكها.

على سبيل المثال، استخدم تطبيق تيك توك المليء بمقاطع الفيديو 740 ميجابايت بمتوسط استخدام يومي يبلغ 53 دقيقة. وبالمقارنة، فإن سناب تشات يحتاج إلى 80 ميغابايت إذا تم استخدامه 30 دقيقة.

عند البحث بشكل أعمق، قارنت الشركة بين تطبيقي فيسبوك وتويتر، ووجدت أن كلا النظامين يتمتعان بتصميم وأنواع محتوى متشابهة. وأوضح الفريق أنه يمكنك الحصول على مزيج من الصور ومقاطع الفيديو والمشاركات النصية فقط على موجز تقوم بالتمرير خلاله.

وعلى الرغم من ذلك، يستنزف مستخدم تويتر النموذجي 870 ميجابايت مقارنة بمستخدمي فيسبوك الذين سيستخدمون 242 ميغابايت في نفس الوقت، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.