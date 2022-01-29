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السعودية تعلق على استهداف مطار بغداد الدولي

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بغداد - ياسين صفوان - أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن ادانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي يوم أمس.
وقال وزارة الخارجية السعودية في بيان، "تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الذي استهداف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيق".

وأكدت، "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيه، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب"، مشددة على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته.


وجددت الخارجية السعودية، "وقوفها الكامل مع جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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