السعودية تعلق على استهداف مطار بغداد الدولي

وقال وزارة الخارجية السعودية في بيان، "تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الذي استهداف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيق".

وأكدت، "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيه، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب"، مشددة على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته.



وجددت الخارجية السعودية، "وقوفها الكامل مع جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف".