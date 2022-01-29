الزراعة: تنفيذ 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظم مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الإدارة المركزية، عددًا من الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في ١٥ محافظة؛ هي: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية .

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم السبت، إن فعاليات هذه المدارس شملت المحاصيل التالية: القمح (7 مدارس)، والفول البلدي (مدرستان)، والبصل (3 مدارس)، والبطاطس (3 مدارس)، والطماطم (3 مدارس)، وبنجر السكر (3 مدارس)، وقصب السكر (5 مدارس)، والخيار (4 مدارس)، والفراولة (مدرسة)، ونخيل البلح (مدرستان)، والإنتاج الحيواني (1 مدرسة)، والاستزراع السمكي (3 مدارس).

وقال الدكتور ياسر حيمري، ‏المنسق العام للمدارس الحقلية، ‏وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب، إن أنشطة المدارس تناولت العمليات الزراعية التي تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها؛ خصوصًا دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح، وتناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة. وفي ما يتعلق بقصب السكر؛ فبالإضافة إلى العمليات الزراعية التي تتم في هذا التوقيت؛ فقد تم التركيز على توعية المزارعين بأهمية تغيير الطريقة التقليدية لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي وتبني طريقة الزراعة بالشتل لما لها من مردود اقتصادي كبير من حيث زيادة الإنتاجية لوحدتَي الأرض والمياه، وفي الاستزراع السمكي تم التركيز على التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التي تصيب الأسماك وكيفية معالجتها، وفي الإنتاج الحيواني تم التركيز على طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية اختيار حيوان اللحم.

وشارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس (140) خبيرًا فنيًّا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيواني، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والمعمل المركزي للزراعة العضوية، بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ عدد ١٧٠ مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والسمكي في ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية.