بالونة وغزل البنات.. حكاية "عم عبده" بائع السعادة في بورسعيد- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

تعد حلوى "غزل البنات" الأكثر إقبالًا من قبل الأطفال، لمذاقها المميز وألوانها المختلفة، ويعتبر "عم عبده" أحد أشهر بائعي حلوى الأطفال في شوارع محافظة بورسعيد.

على دراجته الهوائية القديمة، التقى "الخليج 365" بـ "عم عبده" أثناء وقوفه لبيع الحلوى والبالونات للأطفال بميدان الشهداء في بورسعيد، وقال تاجر السعادة، عمري 62 عامًا، مواليد المنصورة، وحضرت إلى بورسعيد وأنا في عمر 23 عامًا بحثًا عن الرزق أيام المنطقة الحرة، وعملت في البداية خياط ثم اتجهت لبيع الحلوى، أي أنني أقيم في بورسعيد منذ حوالي 40 سنة".

"كنت أشتري 100 كيس حلوى مقابل 2.5 جنيه فقط، وكنت ببيع الكيس الصغير مقابل 5 قروش والكبير 10 قروش، وكنت ببيع في اليوم الواحد حوالي 2000 كيس، وبعد ذلك قررت صناعة الحلوى بنفسي فاشتريت ماكينة لصناعتها، وكانت أول ماكينة اشتريها بسعر 100 جنيه".

وتابع حديثه:"مع زيادة سعر الخامات ومرور السنوات أصبحت أبيع الـ3 أكياس مقابل 5 جنيهات، وأبيع البالونة مع كيس حلوى غزل البنات بـ5 جنيهات، وبفضل الله لي زبائني ومعروف بالاسم لدى الكبار والصغار".