تفاصيل لقاء بن زايد وآبي أحمد في أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

جاء ذلك خلال زيارة عمل لرئيس الوزراء الإثيوبي في أبوظبي.

ورحب بن زايد بمضيفه الإثيوبي، معربًا عن اعتزازه بعلاقات الصداقة البنَّاءة التي عززتها الإمارات وإثيوبيا على مدى السنوات الماضية من خلال العمل المخلص والصادق لمصلحة شعبيهما والأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تبادلا الجانبين وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الإفريقي.

وشكر بن زايد الحكومة الإثيوبية على موقفها الداعم للإمارات في مواجهة الهجمات الإرهابية الحوثية.

من جانبه، أعرب آبي أحمد عن شكره وتقديره لمواقف الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في بلاده متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء، مشيدا بنهج دولة الإمارات في علاقاتها مع الدول والتي تقوم على دبلوماسية حكيمة ومتوازنة تسعى من خلالها إلى تأصيل الاستقرار والسلام في شتى دول العالم.

وجدد موقف إثيوبيا المتضامن مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيراً للأمن والسلم الإقليميين ويقوض جهود السلام في المنطقة وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.