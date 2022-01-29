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الرئاسة الجزائرية: ماكرون يدعو تبون لحضور القمة الأفريقية الأوروبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق فيها الطرفان إلى العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، جدّد الرئيس الفرنسي الدعوة لتبون، لحضور القمة الأفريقية الأوروبية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل.

وطبقا للبيان، بحث الرئيسان خلال الاتصال آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين.

وتعد هذه المكالمة الهاتفية الرسمية الأولى بين الرئيسين بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات ماكرون المشككة في الأمة الجزائرية والتي أثارت حفيظة الرئيس تبون، الذي سحب سفير بلاده بباريس لأشهر عدة عقب ذلك، قبل أن تنشر الرئاسة الفرنسية بيانا عبرت فيه عن احترام ماكرون لتاريخ الجزائر وشعبها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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