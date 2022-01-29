شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في عدة‭ ‬هجمات بالقنابل في جنوب تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة التايلاندية‭‭ ‬‬اليوم السبت إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في عدة هجمات وقعت بالقنابل في إقليم يالا بجنوب تايلاند.

وقال نائب المتحدث باسم الشرطة كيسانا فاثانشاروين إن ما لا يقل عن 13 انفجارا صغيرا وقعت في بلدة يالا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة معظمها أمام متاجر وسوق ومستشفى للحيوانات ومحل لصيانة السيارات.

وعثرت الشرطة اليوم السبت على ما لا يقل عن ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع لم تنفجر مزودة بأجهزة توقيت.

وقال كيسانا إن الشرطة تشتبه بأن الانفجارات كانت تهدف إلى إثارة اضطراب أكثر من التسبب في أضرار أو إصابات.