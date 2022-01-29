شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستدعي مسؤولين بأسترازينيكا للتحقيق في شبهة احتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين اليوم السبت إن السلطات استدعت مسؤولين في فرع شركة أسترازينيكا بالبلاد للتحقيق في شبهة احتيال من موظفين بالشركة فيما يتعلق بالتأمين الطبي.

وأضافت الجهة المنظمة لصندوق التأمين الطبي الحكومي أن السلطات أمرت باعتقال جميع المشتبه بهم لكنها لم تذكر تفاصيل الانتهاكات المشتبه بها أو حجم الأموال التي يشملها هذا التحقيق.

وقالت إنها طالبت فرع شركة أسترازينيكا في الصين بسد الثغرات في الإشراف على أنشطة التسويق.

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة إن بعض الموظفين في مدينة شنتشن الجنوبية غيروا أو شاركوا في تعديل تقارير اختبارات المرضى، ويشتبه في ارتكابهم عمليات احتيال في التأمين الطبي.

وقال متحدث باسم أسترازينيكا إن جميع الموظفين المتورطين في قضية شنتشن صينيون.

وأضاف في بيان أن الشركة اتخذت إجراءات تأديبية بحق هؤلاء الموظفين وأبلغت السلطات بمخالفاتهم.