بينيت: نتانياهو هدّدني

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنّه تعرض للتهديد في أيار/مايو الماضي من قبل سلفه بنيامين نتانياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية الجمعة.

وأنهى بينيت أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين عندما تولّى السلطة وتحالف مع ثمانية احزاب مختلفة في حزيران/يونيو. بذلك أنهى 12 عامًا من حكم نتانياهو.

قبل ذلك بقليل في بداية أيار/مايو وخلال مفاوضات سياسية تهدف لتشكيل حكومته، قال بينيت «عندما أدرك نتانياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقًا. قال لي: اسمع، إذا فهمتُ بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك... سأرسل الطائرات بدون طيار نحوك وسنرى».

وأوضح بينيت أن نتانياهو «كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي».

وقال «أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي. وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع».

وتابع بينيت «لا أريد أن أرى نتانياهو في السجن... إنها ليست صورة محترمة بحقه أو بحق مواطني هذا البلد»، في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.