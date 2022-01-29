ساعة ذكية للمكالمات الهاتفية ببطارية تعمل أسبوعاً

لندن: أطلقت شركة بترون ساعتها الذكية Force X11 الجديدة، التي يمكن استخدامها للمكالمات الهاتفية بفضل تجهيزها بميكروفون وسماعة.

وأوضحت الشركة الهندية أن الساعة مزودة بشاشة قياس 1.7 بوصة يمكن التحكم فيها بالإصبع، ومزودة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب على مدار اليوم. ويمكن للساعة أيضاً قياس تشبع الأكسجين في الدم وضغط الدم.

وتعتمد الساعة على بطارية سعة 250 مللي أمبير ساعة، يمكن شحنها بالكامل في غضون 3 ساعات، لتشغيلها إلى ما يصل إلى أسبوع كامل.

والساعة الجديدة مصنوعة من سبيكة ألومنيوم مع سوار معصم من السيليكون، وتتمتع بحماية من الغبار والماء وفقا لفئة الحماية IP68.