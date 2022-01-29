برلمان إيطاليا يصوت مرتين اليوم لحسم اختيار رئيس جديد

28 يناير , 2022
روما: يصوت البرلمان الإيطالي مرتين، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد، بعد الفشل في التقدم إثر 4 أيام من الاقتراع غير الحاسم، ما يضيف ضغطاً لإنهاء عملية، تركت البلاد، في حالة من الغموض.
وقالت وكالة بلومبرغ اليوم، إن 1009 مشرعين من مجلسي الشيوخ والنواب، مع ممثلين إقليميين، سيدلون بأصواتهم، في الحادية عشرة صباحاً والخامسة مساء، بتوقيت روما، والمطلوب تصويت بأغلبية 505 أصوات.
وذكرت أحزاب يمين الوسط، بقيادة زعيم حزب الرابطة ماتيو سيلفيني، أنها ستصوت لزعيمة مجلس الشيوخ، ماريا اليزابيتا البيرتي كاسيلاتي، في أول محاولة حقيقة لكسر الجمود.
ومع ذلك فإن السيطرة الحزبية على المشرعين صعبة، في ظل سرية التصويت.
وبدأ انتخاب خليفة سيرجيو ماتاريلا، الإثنين الماضي. ولا توجد مؤشرات على فائز محتمل، حيث تبدو المحادثات متعثرة، بشكل كبير. ولا يزال رئيس الوزراء، ماريو دراغي، أحد الخيارات إذا فشل المرشحون البدلاء، الذين تقدمت بهم الأحزاب.
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