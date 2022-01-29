الهند ترفع حظر التجول بعد تراجع إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية رفع حظر التجول في العاصمة نيودلهي في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد تراجع إصابات كورونا.



وسمحت السلطات بإعادة فتح المطاعم والأسواق يوم الجمعة بعد انخفاض كبير في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وأوضح ممثل الحكومة الاتحادية في دلهي، أنيل بايجال، أنه بموجب الأوامر الجديدة ستظل المدينة خاضعة لحظر التجول ليلا وستبقى المدارس مغلقة.

وصرح بأنه سيسمح للمطاعم والحانات ودور السينما بالعمل بسعة تصل إلى 50 بالمئة وسيقتصر عدد الأشخاص في حفلات الزفاف على 200 شخص.

كما تقرر تخفيف القيود تدريجيا مع ضمان الالتزام بالسلوكيات الملائمة.