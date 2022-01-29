شكرا لقرائتكم خبر عن «العسومي» يدعو لتقوية التعاون العربي الباكستاني لأعلى المستويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتقويتها والارتقاء بها لأعلى المستويات وفي كافة المجالات، داعيا إلى دعم التقارب بين الجانبين بما يحقق مصالح وطموحات الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي، بالسفير الباكستاني بالقاهرة ساجد بلال، بحسب بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للدعم الباكستاني للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجه الدول العربية وباكستان تتطلب تقوية أواصر التعاون بين الجانبين لمواجهتها بشكل مشترك.