شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى جراء انفجار لغم أرضي جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو عشرة بجروح جراء انفجار لغم أرضي وقع اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية أن عناصر إرهابية مجهولة زرعت اللغم على الطريق المؤدي إلى حقول الغاز الطبيعي في منطقة "ديرة بكتي" بإقليم بلوشستان، واستهدف دورية للجنة أمن قبلية.

من جانبه أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان عبدالقدوس بزنجو التفجير، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً أن حكومته لن تسمح للعناصر الإرهابية العبث بأرواح سكان الإقليم.

وجاء هذا التفجير بعد يومين من إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل عشرة من جنوده جراء هجوم نفذته منظمة إرهابية على نقطة عسكرية في منطقة "كيتش" بإقليم بلوشستان.