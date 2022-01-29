شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تبدأ في تخفيف قيود كورونا 5 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن النمسا ستبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد-19 في الخامس من فبراير بعد انخفاض عدد من يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف نيهامر أن بلاده ستمدد، اعتبارا من ذلك التاريخ، ساعات عمل المطاعم والمتاجر حتى منتصف الليل، وستسمح بأن يصل عدد المشاركين في الفعاليات إلى 50 بدلا من 25.

واعتبارا من 12 فبراير ، سيتم إلغاء القواعد التي تحظر دخول المتاجر لمن لم يتلق لقاحا مضادا لكوفيد-19 أو لم يتعاف من المرض.

وقال نيهامر إنه اعتبارا من 19 فبراير، سيتم تخفيف الإجراءات التي تمنع غير المطعمين من دخول المطاعم، مضيفا أن من أثبتت الفحوص عدم إصابتهم بفيروس كورونا سيتمكنون من دخول المطاعم وزيارة المعالم السياحية.