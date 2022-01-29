شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكسر حاجز الـ 100 ألف إصابة بكورونا يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لأول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ100 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 113122 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 98040 إصابة أمس)، ما يمثل تاسع قفزة غير مسبوقة على التوالي في الحصيلة،بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية"الروسية.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (26488 حالة)، بينما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبرج، ومقاطعة موسكو زيادة غير مسبوقة بـ14939 إصابة و10725 إصابة على الترتيب.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 11 مليونا و615779 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 330111 حالة وفاة و10 ملايين و189207 حالة شفاء.