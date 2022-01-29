شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تخفض مدة الحجر الصحي للقادمين من الخارج إلى 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفضت وزارة الصحة اليابانية مدة العزل الصحي الإجباري للقادمين من الخارج من 10 أيام إلى 7 أيام، بداية من اليوم السبت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة جابان تايمز، اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن إعلان وزارة الصحة يأتي بعد تأكيد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أمس الجمعة، الأمر نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان تضمن أيضا تخفيض مدة الحجر الصحي للعاملين في مجال الصحة والقوات الأمنية وكذلك العاملين دور رعاية الأطفال أو كبار السن من 7 أيام إلى 5 أيام فقط.

وأشارت إلى أن تلك هي المرة الثانية التي تخفض فيها الحكومة اليابانية مدة الحجر الصحي خلال شهر واحد، حيث خفضتها من أسبوعين إلى 10 أيام يوم 14 يناير الماضي، وذلك رغم استمرار التفشي السريع لسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.