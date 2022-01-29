القطة ويلو تنضم لأسرة بايدن في البيت الأبيض (أ ف ب).

أصبح لدى أسرة الرئيس الأميركي جو بايدن قطة، حيث أعلن مكتب سيدة أميركا الأولى جيل بايدن أن الأسرة انضم إليها في البيت الأبيض عضو جديد، القطة ويلو ذات الشعر الأبيض والرمادي المخطط والتي يبلغ عمرها عامين.

مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، وهي أستاذة متخصصة في التعليم الجامعي المتوسط، قال إنّها أطلقت اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينتها ويلو غروف بولاية بنسلفانيا.

وأضاف أن السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل نيسان أن الأسرة تستعدّ لاستقبال قطة.

وقال إن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها.