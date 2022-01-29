بالصور - فندق للكلاب في جنوب أفريقيا يقدم خدمة «ستة نجوم»

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28 يناير , 2022
فندق للكلاب في جنوب أفريقيا (أ ف ب).
عادة ما تكون النجوم الخمسة هي أعلى درجة يمكن أن تحصل عليها الفنادق الفاخرة، لكن فندقاً في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا يقدم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة ربما تجعله يستحق الستة نجوم.
فالكلاب التي يودعها أصحابها الأثرياء في فندق سابويروف تحظى بمعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البلاد.
ويقول واتسون مبالا، أحد رعاة الكلاب في الفندق «نبذل قصارى جهدنا لتقديم خدمة ستة نجوم».
وقال لتلفزيون رويترز «نريد حقاً أن نوفر إقامة فاخرة للكلاب تشمل إشرافاً على مدى الأربع والعشرين ساعة وخدمات ترفيهية في حمام السباحة ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى الجاز التي تسمعها الآن».
وتشمل الخدمات أيضاً نزهات طويلة لتمشية الكلاب في المناطق الريفية في وادي فرانتشوك بمنطقة مزارع العنب في غرب البلاد.
ومن بين الخدمات المميزة التي يقدمها الفندق أيضاً تقديم شمبانيا الكلاب، وهي عبارة عن ماء مختلط بأعشاب داخل زجاجة شمبانيا.
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