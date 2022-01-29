النمسا تعلن تخفيف قيود كورونا رغم ارتفاع الإصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت النمسا، السبت، أنها تعتزم تخفيف القيود المتعلقة بكورونا بدءا من 5 فبراير/شباط.



يأتي ذلك بعد انخفاض عدد من يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر، في مؤتمر صحفي السبت، إن بلاده ستمدد اعتباراً من ذلك التاريخ، ساعات عمل المطاعم والمتاجر حتى منتصف الليل، وستسمح بأن يصل عدد المشاركين في الفعاليات إلى 50 بدلاً من 25.

واعتباراً من 12 فبراير/شباط، سيتم إلغاء القواعد التي تحظر دخول المتاجر لمن لم يتلق لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 أو لم يتعاف من المرض.

وقال نيهامر إنه اعتباراً من 19 فبراير/شباط، سيتم تخفيف الإجراءات التي تمنع غير المطعمين من دخول المطاعم، مضيفاً أن من أثبتت الفحوص عدم إصابتهم بفيروس كورونا سيتمكنون من دخول المطاعم وزيارة المعالم السياحية.