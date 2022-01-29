شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعيداً عن روسيا.. الاتحاد الأوروبي وأمريكا يدرسان تنويع مصادر الغاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع دول أخرى لتنويع إمدادات الوقود الأوروبي، إذا تسبب صراع مع أوكرانيا في وقف الشحنات من روسيا، التي توفر نحو ثلث احتياجات التكتل من الغاز الطبيعي.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة قوله لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ردود الولايات المتحدة على مطالب موسكو الأمنية "لم تأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية الرئيسية"، لكنه قال إن "حكومته ستستمر في دراستها قبل اتخاذ قرار قبل خطوتها التالية".

وتنفي روسيا نيتها غزو جارتها أوكرانيا، رغم حشد الآلاف من قواتها ودباباتها ومعداتها العسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا.