لتجاوز الأزمة.. محادثات سرية في برلين بين سوريين معارضين وموالين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اجتمعت مجموعة من السوريين المؤثرين في محادثات سرية في برلين بحثاً عن سبل الخروج من الصراع في بلادهم.



جاء المشاركون في الاجتماع الذي استمر يومين من معسكرات متعادية، من المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ومن المنفى أيضاً. وكان بينهم أعضاء من عائلات وقبائل مهمة وشخصيات بارزة.

وفي اجتماع الأسبوع الماضي، تحدث المشاركون دون تفويض رسمي، ولكن بهدف إيجاد تسوية بعد ما يقرب من أحد 11 عاماً من الحرب الأهلية.

وتعتبر المبادرة نفسها بمثابة تكملة للمفاوضات الرسمية بين الحكومة والمعارضة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة.

وقال الألماني السوري، نصيف نعيم، الذي أدار الاجتماع، إن الأمر يهدف لسد الفجوة بين المعسكرين المتعاديين.

وبدأ الصراع في سوريا في مارس (آذار) 2011 باحتجاجات سلمية استخدمت الحكومة العنف ضدها. ومن ذلك تطورت الحرب الأهلية.

وبمساعدة الحليفتين روسيا وإيران، استعاد أنصار الرئيس بشار الأسد السيطرة الآن على حوالي ثلثي البلاد. وتخضع باقي المناطق لسيطرة قوات تركية أو متمردين أو الأكراد.

وبدأت المحادثات السرية منذ 6، أعوام، ففي 2017 اتفق المشاركون بعد محادثات اتسمت في بعض الأحيان بالتنازع الشديد على "مدونة سلوك من أجل تعايش سوري مشترك"، ضمت 11 مبدأ.

ومن المفترض أن تكون هذه المبادئ في نهاية المطاف بمثابة أساس للسلام. وفي السنوات الماضية، عُقدت المحادثات مع أعضاء متغيرين في أماكن مختلفة.