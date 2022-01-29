تحرير 164 مخالفة تموينية والتحفظ على 1500 لتر سولار وبنزين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكبرة لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 131 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 21 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 26 إنتاج خبز ناقص الوزن، و 20 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 26 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 6 محاضر للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، و 26 محضرًا لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد، و 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 13محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و9 محاضر لجزارين وتجار مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية، و 3 لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم غير مغطاة بالشاش الأبيض، و 6 محاضر لأصحاب منشآت لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري، ومحضرين لتجار مواد غذائية لحيازة وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر،علاوة على تحرير محضر ضد أحد المخابز البلدية لقيام صاحبها بتجميع 1000 رغيف مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات جرى تحرير محضر ضد صاحب طلمبة رصيف للقيام بممارسة نشاط تداول وبيع المواد البترولية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، والتحفظ على 1000 لتر سولار، و500 لتر بنزين.

كما جرى ضبط 80 ألف لتر سولار و5 آلاف لتر بنزين، والتحفظ على سيارتين جرى تجهيزهما لنقل المواد البترولية، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى التحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.