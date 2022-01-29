أبراج النيل ماسبيرو.. وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروع ومساحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومساحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة).

وأضاف الجزار، في بيان، اليوم السبت، أن المشروع يضم أيضًا مسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياسي.