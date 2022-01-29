رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على “سبوتنيك- V” خطأ تمليه دوافع سياسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن عدم الموافقة منظمة الصحة العالمية وبعض الدول الأوروبية على اللقاح الروسي “سبوتنيك- V”، يعتبر خطأ.

وأضاف رئيس الأرجنتين: “أعتقد أنه من الخطأ من جانب أوروبا، عدم الموافقة على سبوتنيك- V، وأعتقد أن اعتبارات جيوسياسية تقف خلفه، لأن هيئة مراقبة الأدوية واللقاحات الأرجنتينية وافقت عليه، وهي واحدة من أكثر الهيئات تأهيلا في العالم. أعرف أن هيئاتنا في غاية الدقة والحرص في عملها، وهي وافقت على اللقاح لذلك يثير الاستغراب لماذا تستغرق الموافقة في أوروبا وقتا طويلا”.

وتابع رئيس الأرجنتين أنه أبلغ القادة الأوروبيين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بفعالية اللقاح الروسي.

في وقت سابق، قال ممثل الإدارة الرئاسية الأرجنتينية لوكالة “نوفوستي”، إن فرنانديز يتوقع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 فبراير.