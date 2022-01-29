أفغانستان.. تفجير يستهدف موكب رئيس الأمن في “بنجشير”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

استهدف تفجير مجهول المصدرموكب رئيس الأمن في ولاية بنجشير الأفغانية فيما لم يُعلن بعد عن ملابسات الحادثة وحصيلة خسائرها المحتملة.

وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية، أفادت، السبت، في خبر عاجل، بأن انفجاراً استهدف موكب عبدالحميد خراساني، رئيس الأمن في ولاية بنجشير الواقعة شمالي أفغانستان.

وأوضحت الوكالة أن “الانفجار الذي استهدف موكب خراساني شديد للغاية”، مشيرة إلى أنه “لا توجد تفاصيل عن كيفية حدوث الانفجار والأضرار”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن خراساني استقالته على خلفية “مشاكل داخلية”، لكن طالبان رفضتها حينها ووعدته بحل دوافع إعلان تخليه عن منصبه.

وسبق أن عينت الحركة خراساني في هذا المنصب بعد فرض سيطرتها على مساحات واسعة من ولاية بنجشير.

ووادي بنجشير هو المنطقة الوحيدة في أفغانستان التي لم يتم الاستيلاء عليها بشكل كامل من قبل مقاتلي طالبان منذ فرض الحركة سيطرتها على كامل البلاد في أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية.

ولا يزال القائد العسكري والسياسي أحمد شاه مسعود يقود قوات جبهة المقاومة الوطنية ضد حركة طالبان في ولاية بنجشير، وأكدت أن قواتها تسيطر على 60 % من مناطق الولاية.