فرنسا: الحوار مع روسيا لا يزال ممكناً

28 يناير , 2022
باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن الوضع بسبب أوكرانيا متوتر جداً لكن الحوار مع روسيا، لا يزال ممكناً.
وأضاف لإذاعة آر.تي.إل "الأمر بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليحدد هل يريد التشاور أو المواجهة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيسعى للحصول على توضيح لنوايا روسيا تجاه أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع بوتين اليوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة من هجوم روسي على جارتها.
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