انت الان تتابع خبر هددوا بقطع تام.. اصحاب المولدات في كربلاء: لن نتحمل العجز الحكومي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لوح أصحاب المولدات في محافظة كربلاء المقدسة، بقطع تام من بداية الشهر المقبل اذا أستمرت الحكومة المحلية والمركزية بعدم تجهزيهم بالوقود.
وقال مراسل السومرية ان "اصحاب المولدات الأهلية هددوا بقطع تام من بداية الشهر المقبل اذا أستمرت الحكومتين المحلية والمركزية بعدم تجهزيهم بالوقود".
وأضاف أن "أصحاب المولدات أكدوا انهم ليس مجبرين بسد العجز الحكومي بتجهيز الكهرباء للمواطنين ما لم يتم تجهيزهم بالوقود".
وأضاف أن "أصحاب المولدات أكدوا انهم ليس مجبرين بسد العجز الحكومي بتجهيز الكهرباء للمواطنين ما لم يتم تجهيزهم بالوقود".