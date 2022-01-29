هددوا بقطع تام.. اصحاب المولدات في كربلاء: لن نتحمل العجز الحكومي

وقال مراسل السومرية ان "اصحاب المولدات الأهلية هددوا بقطع تام من بداية الشهر المقبل اذا أستمرت الحكومتين المحلية والمركزية بعدم تجهزيهم بالوقود".

وأضاف أن "أصحاب المولدات أكدوا انهم ليس مجبرين بسد العجز الحكومي بتجهيز الكهرباء للمواطنين ما لم يتم تجهيزهم بالوقود".

