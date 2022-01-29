شكرا لقرائتكم خبر عن 235 ألف إصابة بكورونا في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 235 ألفا و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 40 مليونا و858 ألفا و241 مصابا.

وأفادت الوزارة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم - بأنه تم تسجيل 871 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 493 ألفا و198 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 335 ألفا و939 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 38 مليونا و360 ألفا و710 أشخاص.