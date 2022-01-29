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مجددا.. كورونا يبعثر حسابات المنتخب الوطني قبيل مباراة لبنان

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-29 | 09:49

مجددا.. كورونا يبعثر حسابات المنتخب الوطني قبيل مباراة لبنان

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة كل من سامح سعيد والمدرب المساعد رزاق فرحان بفيروس كورونا.
وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الفحصُ الطبي الـ PCR ، الذي أُجري لوفد المنتخبِ الوطنيّ في بيروت، كشف عن ظهورِ نتائج فحصٍ ايجابيةٍ لكل من سامح سعيد والمدرب المساعد رزاق فرحان، وبالتالي غيابهما عن التواجدِ في مباراةِ لبنان المقبلة".

وتابع البيان، "بينما أظهرت بقيةُ الفحوصات لجميع أعضاءِ الوفد، التي أجريت أثناء الوصولِ الى مطار بيروت، نتائج فحصٍ سلبية".

يذكرُ أن اللاعبين "شيركو كريم وحسين جبار وسعد ناطق وأمجد عطوان"، قد تكررت نتيجة الفحص الايجابية لهم أثناء إعادته، ما يعني غيابهم أيضاً عن مواجهة لبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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