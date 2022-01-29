انت الان تتابع خبر بالصور: أبرز إطلالات النجوم في JOY AWARDS والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذه المقالة أبرز الإطلالات:

وفاء الكيلاني

بعد غيابها الطويل قدمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الاحتفال.

وأطلّت بلوك منمّق مرتديةً فستان من LaBourjoisie. التصميم الذي أتى بأكمام طويلة اتّسم بالحبيبات الذهبية البرّاقة التي كسته بالكامل، هذا إلى جانب الزمزمات عند منطقة الصدر والذيل الطويل بعض الشيء.

أحلام

اختارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فستانًا أسود محددًا للقوام من توقيع امصمم الأزياء اللبناني زهير مراد ونسقت إطلالتها الفخمة مع قلادة ماسية متعددة الأدوار بشكل جذاب.



ارتدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فستانًا مخملًا أسود اللون تميّز بقصة مغلقة من الأمام وأكمام طويلة والظهر المفتوح. نادين نسيب نجيمارتدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فستانًا مخملًا أسود اللون تميّز بقصة مغلقة من الأمام وأكمام طويلة والظهر المفتوح.

إيميه سمير غانم

في أول ظهور فني لها منذ وفاة والديها الفنانَين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حضرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد الاحتفال وتألقت بفستان مغلق باللون الأسود. إيميه سمير غانمفي أول ظهور فني لها منذ وفاة والديها الفنانَين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حضرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد الاحتفال وتألقت بفستان مغلق باللون الأسود. وعبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها البالغة بحضور شقيقتها إيمي معها في الاحتفال.





اختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فستانًا بلون Nude اللامع الشهير الذي حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية Alexandre Vauthier.

ورغم أن هذا الفستان قد ارتدته العديد من النجمات من قبل إلا أنه عكس إطلالة ساحرة له وجاء مناسب لشكل قوامها بطريقة أكثر من رائعة. نانسي عجرماختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فستانًا بلون Nude اللامع الشهير الذي حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية Alexandre Vauthier.ورغم أن هذا الفستان قد ارتدته العديد من النجمات من قبل إلا أنه عكس إطلالة ساحرة له وجاء مناسب لشكل قوامها بطريقة أكثر من رائعة.