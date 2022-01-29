العراق.. مقتل 3 دواعش وإحباط هجوم إرهابي شمالي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 3 عناصر من داعش بعد إحباط هجوم إرهابي في صلاح الدين 180 كم شمال بغداد.



ونقلت وكالة شفق نيوز، اليوم السبت، عن المصدر أن عناصر داعش هاجموا نقطة للجيش في صلاح الدين، في منطقة مطيبيجة، وتصدى لها الجيش بالتزامن مع وصول قوة كبيرة طاردت المهاجمين لمسافات طويلة وقتلت ثلاثة منهم.

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة جنود.

وتعد مناطق مطيبيجة أخطر وأصعب بؤر مسلحي داعش بين 3 محافظات ديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والتي يطلق عليها "إمارة الشر" التي لا تزال معقلاً للتنظيم ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.