شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 100 ألف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الفريق الحكومي لمكافحة الجائحة إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تجاوزت 100 ألف اليوم السبت، لأول مرة منذ بداية الجائحة.



وسجلت روسيا 113122 إصابة يومية بالفيروس في زيادة قياسية لتاسع يوم على التوالي، بسبب انتشار المتحور أوميكرون حسب السلطات.

وأعلن الفريق تسجيل 668 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتجاوزت الوفيات 700 ألف، أمس الجمعة.