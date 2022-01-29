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روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 100 ألف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

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قال الفريق الحكومي لمكافحة الجائحة إن الإصابات اليومية بفيروس في روسيا تجاوزت 100 ألف اليوم السبت، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

 

وسجلت روسيا 113122 إصابة يومية بالفيروس في زيادة قياسية لتاسع يوم على التوالي، بسبب  انتشار المتحور أوميكرون حسب السلطات.

 

وأعلن الفريق تسجيل 668 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتجاوزت الوفيات 700 ألف، أمس الجمعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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