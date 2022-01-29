" فولوديمير زيلنسكي" يدعو الغرب إلى عدم إثارة الذعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الجمعة، الغربيين إلى عدم إثارة الذعر بسبب التوتر مع روسيا، المتهمة بالتحضير لغزو أوكرانيا.



وقال خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية "لسنا بحاجة لهذا الذعر لأن علينا تأمين استقرار اقتصاد الجمهورية السوفياتية السابقة".

وأكد زيلنسكي أن "احتمال الهجوم موجود ولم يتبدد، ولكن لم يكن أقل خطورة في 2021"، وأضاف "لا نرى تصعيداً يتجاوز ما كان موجوداً العام الماضي".

وأشار "في المقابل إلى أن متابعة وسائل الإعلام العالمية وحتى قادة الدول المحترمين تجعلنا نعتقد أننا في خضم حرب في كل البلاد، وأن هناك جيوشاً تتقدّم على الطرقات، ولكن الوضع ليس كذلك"، على قوله، وتساءل: "كم يكلّف هذا الذعر بلدنا؟".

ويتهم الغرب روسيا منذ أسابيع بحشد حوالي مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية استعداداً لغزو محتمل لجارتها، مهدداً موسكو بعقوبات غير مسبوقة في حال الهجوم.

ورأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أول أمس الأربعاء أنّ "كل المؤشرات تدلّ على أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم القوة العسكرية في وقت ما، ربّما بين الآن ومنتصف فبراير(شباط) المقبل".

وأعلنت عدة سفارات غربية لاسيما الأمريكية والكندية استدعاء عدد من موظفيها من أوكرانيا بسبب خطر غزو روسي.

ويشهد شرق أوكرانيا منذ 2014 حرباً مع الانفصاليين الموالين لروسيا، وموسكو متهمة بدعمهم. واندلع هذا النزاع بعد فترة وجيزة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ما أدى إلى سقوط 13 ألف قتيل.