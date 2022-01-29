قبل عاصفة قوية في أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، تحسباً لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية.



ويتوقع أن تضرب العاصفة، نيو انغلند وشمال شرق البلاد بما في ذلك نيويورك، وبوسطن.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في تغريدة على تويتر، أنه يتوقع ثلوجاً تبلغ 30 سنتم في المدينة، مؤكداً أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة.

وذكر موقع تتبع حركة الطيران أن نحو 3400 رحلة جوية طيران من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنغلند حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.

وأعلن حاكما نيويورك ونيوجرزي حالة الطوارئ، وأعلنت رئيسة بلدية بوسطن ميشال وو، حالة طوارئ بفي مدينتها.