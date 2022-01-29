رجل الأعمال بهاء الحريري يعلن أنه سيخوض المعركة لاستعادة لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري أنه سيخوض المعركة لاستعادة لبنان، مؤكدا اعتزامه استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.



وقال بهاء الحريري، إن أي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن.

وشدد على أنه يجب التأكيد على أن لا دين ولا أخلاق ولا تربية أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لهم بالتخلي عن مسؤوليتهم بوضع جميع امكانياتهم في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة، لبنان الرمز، لبنان الوطن.

وأكد أن عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك بالشراكة والتضامن، مشيرا إلى أنه سيخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها.

وفي وقت أعلن الحريري الابن، في خطاب للبنانيين، تعليق عمله بالحياة السياسية مرجعا القرار لأسباب عديدة، داعيا سياسيي تيار المستقبل الذي يتزعمه إلى أن يحذوا حذوه.

قرار الحريري لاقى ردود فعل سياسية وشعبية حزينة، وسجّل بعض التحركات في بعض المناطق.