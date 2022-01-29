شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تنفي تسريح آلاف الموظفين بسبب التحول الرقمي.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت الحكومة المصرية نيتها الاستغناء عن آلاف الموظفين بعد التوسع في التحول الرقمي، ونفى بيان للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صدور قرارات بذلك.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم السبت، أن التحول الرقمي يحقق نوعاً من أنواع العدالة، بالرصد الدقيق لأداء الموظف إلكترونياً، لتأهيله بشكل يتناسب مع وظيفته وبما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.