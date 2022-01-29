مايك بنس يكشف علاقته بالرئيس الامريكي السابق ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن علاقته بالأخير، مؤكدا أنهما انفصال بشكل ودي منذ الصيف الماضي.



وقال بنس للمذيع جيسي واترز على شبكة "فوكس نيوز" في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي إن "يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 كان صعبا، لقد كان يوما مأساويا في حياة الأمة.. أعرف أنني قمت بواجبي وفقا لدستور الولايات المتحدة".

وكان الهجوم الدموي قد وقع في مبنى الكابيتول عندما اشتبك أنصار ترامب الذين كانوا يسعون إلى وقف التصديق على انتخابات 2020، مع قوات إنفاذ القانون.

وقام أنصار ترامب بنصب مشانق في الكابيتول هيل ورددوا هتافات "اشنقوا مايك بنس" بعدما اشتكى ترامب من أن نائبه رفض مساعدته في إبطال فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وتم نقل نائب الرئيس إلى مكان آمن حتى تمكن مسؤولو إنفاذ القانون، بمساعدة الحرس الوطني، من استعادة السيطرة على الكابيتول هيل.

ثم عاد بنس إلى الكونجرس وقال عبارته الشهيرة "دعونا نعود إلى العمل" وصدق على فوز بايدن.

وأضاف بنس "لقد جلست أنا والرئيس في الأيام التي أعقبت ذلك، وتحدثنا عن الأمر، وقمنا بتوضيح الأمر، وانفصلنا بشكل ودي".

والشهر الماضي، أثارت زيارة مايك بنس إلى ولاية نيوهامشاير التكهنات بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، حينها أن بنس حضر عددا من الفعاليات ذات الصبغة الانتخابية في تلك الولاية مثل حفل لجمع تبرعات لصالح المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ عن الولاية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس للعام المقبل إضافة إلى لقائه مع بعض النشطاء السياسيين المحليين وزيارة أحد المخابز المحلية.

ورغم إصرار نائب الرئيس السابق على تركيزه في الوقت الحالي على تعزيز الدعم للمرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام القادم، إلا أن نيو هامبشاير كانت أحدث ولاية يقوم بزيارتها حيث يعمل لاستكشاف الحياة السياسية بعد الرئيس السابق ترامب.