حاكم دبي يزور جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية المُقام في منطقة "الاستدامة" بإكسبو 2020 دبي تحت شعار "ملتقى ألمانيا"، والذي يعد من أضخم الأجنحة الدولية المشاركة في هذه الدورة.



وأكد خلال الزيارة أهمية المشاركة الألمانية في المعرض بما لها من خبرات عالمية في مجال حلول المستقبل والابتكارات والاكتشافات التي شهدها العالم على مدى العقود الماضية، منوهاً بما يضمه الحدث العالمي من أفكار ورؤى تشكل في مجملها قاعدة قوية للبناء عليها والانطلاق منها لمستقبل مزدهر، ينعم فيه الجميع بالخير والتطور والنماء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للمجتمعات وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقا من أرض الإمارات.

ويحاكي الجناح الألماني المُقام في منطقة "الاستدامة" تصميم الحرم الجامعي، في تجسيد للأفكار التي يحتويها وتركز بصورة أساسية على العلم والمعرفة والتطور التكنولوجي والبيئة البحثية والابتكارية مع الاهتمام بتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.