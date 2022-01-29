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هل يتم تمديد تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج؟.. الحج السعودية تجيب

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الحج والعمرة ، أن النظام لا يسمح بتمديد تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج، إذ تم تحديد مدة الإقامة بـ30 يوما فقط.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضحت الوزارة أن تأشيرة العمرة هي تأشيرة إلكترونية تمنحها السعودية لضيوف الرحمن الراغبين بأداء العمرة، وتتيح لهم حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة الإقامة.

وكشفت "الحج والعمرة" بأنه تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين.

وأكدت أنه يجب على المعتمرين القادمين من الخارج تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول، وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة عبر التطبيقين، وستتولى شركة العمرة استخراج التصاريح اللازمة لهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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